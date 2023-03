Dunga: «Ancelotti perfetto per il Brasile, vi spiego»

Carlos Dunga, ex centrocampista, ha commentato il possibile arrivo di Ancelotti sulla panchina del Brasile: le sue parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Carlos Dunga ha parlato così del possibile arrivo dell’ex Milan Ancelotti sulla panchina del Brasile:

«Non so se sarà lui, sicuramente è uno molto capace. Ha vinto ovunque, quando è arrivato al Real Madrid la squadra sembrava finita e ha rigenerato l’ambiente. Ma non so niente, non lo sanno neanche in federazione figuriamoci io… Mi sembrano molto stressati, però, non hanno ancora preso una direzione. Quello di Carletto è un grande nome, sa dialogare con i giocatori ed è abituato a lavorare con i brasiliani».