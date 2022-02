ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dumfries: «Abbiamo combattuto, lo 0 a 2 è esagerato». Così l’olandese dopo la sconfitta dell’Inter col Liverpool

Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel post partita di Inter Liverpool. Le sue parole

«Abbiamo combattuto e tenuto le linee strette, non è stato semplice giocare contro di loro e sotto pressione. Lo 0-2 per è un risultato esagerato, abbiamo dato il massimo. Ad Anfield sarà possibile rimontare, ogni gara è diversa, non sarà semplice però noi abbiamo qualità. Andremo avanti facendo il nostro gioco».