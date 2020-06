Due moduli per il Milan e un rebus per il futuro rossonero

Con Zlatan Ibrahimovic in campo il Milan ha quasi sempre adottato il 4-4-2. Lo svedese nel ruolo di prima punta con accanto Rebic

Con Zlatan Ibrahimovic in campo il Milan ha quasi sempre adottato il 4-4-2. Lo svedese nel ruolo di prima punta con accanto o Ante Rebic o più raramente Rafael Leao. Stefano Pioli ha fatto intendere che senza Ibra i rossoneri devono essere in grado di adattarsi alle situazioni. Ecco allora Rebic prima punta, ma soprattutto un trio di trequartisti in grado di spaziare su tutto il fronte d’attacco. Il problema è semmai a livello di progetto, dato che Jack Bonaventura, Stefano Pioli e forse anche lo stesso Rebic potrebbero non rientrare nei piani del nuovo Milan.