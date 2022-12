Tra Dubai Super Cup e amichevole contro il Lumezzane e Psv il Milan giocherà 4 amichevoli. Ecco dove vederle

per i tifosi rossoneri che seguiranno le partite dall’Italia, il match contro il Lumezzane sarà visibile su AC Milan Official App, Milan TV, YouTube Membership e Twitch, Milan-Arsenal verrà trasmessa su DAZN e Sky, Milan-Liverpool in esclusiva su DAZN e, infine, l’amichevole contro il PSV andrà in onda su DAZN e Sky.