Dovbyk Milan: TRATTATIVA in corso tra il Girona e una big europea! 40 milioni la RICHIESTA, potrebbe trasferirsi lì

Dovbyk Milan: trattativa in corso tra il Girona e una big europea! 40 milioni la richiesta, potrebbe giocare in quella squadra

Era un obiettivo del Milan Artem Dovbyk, poi i rossoneri hanno deciso di virare su Alvaro Morata. L’intreccio per l’attaccante ucraino ora riguarda proprio l’Atletico Madrid, intenzionato a sostituire Morata proprio con Dovbyk.

Come riferito da Relevo, Atletico e Girona sono entrati ancora una volta in trattative per portare avanti l’operazione. Il Girona chiede di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro, ma l’Atleti cercherà di ridurre tale importo. Il calciatore è chiaro che vuole fare un salto nella sua carriera e ritiene che la squadra madrilena sia l’opzione migliore per il suo immediato futuro.