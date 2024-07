Dovbyk Milan, l’arrivo di Morata in rossonero SBLOCCA il futuro dell’ucraino! Ecco dove può andare a giocare l’attaccante

A lungo accostato al calciomercato Milan, Artem Dovbyk si è via via defilato dagli obiettivi rossoneri per l’attacco, con i dirigenti che hanno virato e chiuso l’affare per Alvaro Morata. Proprio l’arrivo a Milano dello spagnolo può fornire un assist all’ucraino sul proprio futuro.

Come riferisce il giornalista Gianluigi Longari su X, il nome del centravanti del Girona sarebbe uno dei più caldi per l’Atletico Madrid come sostituto di Morata. Lo stesso centravanti ucraino, per il quale nelle ultime settimane si era registrato l’interesse di alcuni club italiani, avrebbe dato da tempo la propria preferenza ai Colchoneros.