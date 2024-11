Dorgu Milan, contatti serrati col Lecce! Ipotesi che spiazza i tifosi, può sostituire il Top Player

Dorgu Milan, il terzino del Lecce è uno dei primissimi nomi per sostituire Theo Hernandez in caso di partenza del francese

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan sta sì trattando il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026, ma si sta anche guardando intorno per individuare gli obiettivi da portare a Milanello in caso di clamorosa rottura tra le parti.

In estate, in caso di rottura con Theo Hernandez, il Diavolo saprebbe già su chi puntare: De Cuyper (Brugges) o Dorgu (Lecce).