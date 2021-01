Donnarumma: «Vogliamo vincere. Ibrahimovic è tranquillo, farà bene»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha così parlato del match in programma oggi al Dall’Ara contro il Bologna

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha così parlato del match in programma oggi al Dall’Ara contro il Bologna:

«Siamo concentrati, abbiamo un buon umore, voglia di ripartire e fare bene continuando il nostro cammino con una vittoria. Ibra è sempre molto tranquillo e mi aspetto che giochi con tranquillità, non è assolutamente turbato da quello che sta accadendo nel derby e sono convinto che farà molto bene. Mancini in tribuna? Gioco per il Milan e per vincere questa partita, come ogni gara. Do sempre il massimo e faccio quello che chiede il mister e do sempre tutto per la squadra e i miei compagni».