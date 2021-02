Donnarumma: «Rinnovo? La vivo serenamente e dando il massimo»

Le parole di Gianluigi Donnarumma in un estratto della sua intervista a Sky Sport sulla trattativa per il rinnovo di contratto

Gianluigi Donnarumma parla del rinnovo di contratto. Ecco le sue parole sulla stracittadina in programma questa domenica in un estratto della sua intervista a Sky Sport.

«Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia».