Donnarumma ammette: «Rigore Ucraina? Rivedendo le immagini…». Le dichiarazioni dell’ex portiere del Milan

Gianluigi Donnarumma ha parlato nel post di Ucraina-Italia. Di seguito le parole dell’ex Milan sul rigore non dato ai padroni di casa.

DONNARUMMA – «Da lì non ho capito benissimo, sono situazioni di campo. Poi rivedendo le immagini secondo me ci poteva anche stare. Però va bene così, diciamo che va bene così. Ora non ci pensiamo, pensiamo a festeggiare e a goderci questo pareggio sofferto e da grande squadra»