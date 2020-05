Donnarumma, non si può più aspettare: la prima “grana” di Rangnick

Gianluigi Donnarumma sarà probabilmente la prima grana che Ralf Rangnick dovrà disinnescare al Milan: il portiere è in scadenza nel 2021

La questione Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco al Milan nonostante tutti i problemi di questo periodo storico per il calcio italiano e per il paese. Il portiere andrà in scadenza a giugno 2021 e ancora da parte del Milan e del suo procuratore Raiola non è arrivata alcuna significativa apertura verso il rinnovo.

Gianluigi Donnarumma potrebbe dunque essere la prima e principale grana che Ralf Rangnick sarà costretto ad affrontare e disinnescare al Milan. L’arrivo del manager tedesco potrebbe tuttavia portare nuova linfa per i futuri progetti rossoneri e portare anche diversi giocatori, quali proprio Donnarumma, a rivalutare la propria posizione.