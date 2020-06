Donnarumma Milan: torna il sereno, il rinnovo è più vicino

Regna la serenità tra Gianluigi Donnarumma e il Milan: il portiere rossonero è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Diavolo

Donnarumma Milan: il rinnovo è più vicino. Il giovane portiere rossonero, in scadenza di contratto nel 2021, ha da sempre manifestato la propria volontà di restare in rossonero nonostante le tante voci riguardanti un suo possibile futuro lontano da Milanello.

Nonostante il contratto scada tra solo un anno, il Milan per Gigio negli ultimi mesi non ha ricevuto alcuna offerta ma solo dei sondaggi provenienti da diversi top club europei. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo tra il Milan e Donnarumma pare possa essere trovato sulla base di un prolungamento triennale alle stesse cifre attuali (6 milioni) per una sorta di via di mezzo tra l’opzione proposta dal Milan (2025) e quella che era circolata nei mesi scorsi, ovvero quella di un rinnovo di un solo anno fino 2022.