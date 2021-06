Donnarumma Juve, è stato Allegri a dire di no: i motivi

Calciomercato Juve: dietro al mancato arrivo in bianconero di Gianluigi Donnarumma ci sarebbe anche il no di Allegri. La rivelazione

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha confermato il no di Allegri a Donnarumma. Ecco le sue parole.

«Allegri ha detto no a Donnarumma, perché per lui Szczesny è tra i quattro migliori al mondo e la sua titolarità non è in discussione. Non ha voluto metterlo in ballottaggio con il portiere azzurro. Non ha cavalcato l’onda di prenderlo a zero, è stata una scelta coraggiosa».