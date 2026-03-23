Donadoni dice già addio allo Spezia: ufficiale la risoluzione consensuale. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il segnale era nell’aria già dalle prime luci dell’alba, ma ora il quadro è completo: Roberto Donadoni non è più la guida tecnica dello Spezia. La notizia, che circolava con insistenza negli ambienti vicini alla società ligure, ha trovato conferma definitiva attraverso un comunicato ufficiale diramato dal club. Si chiude così l’avventura dell’ex centrocampista del Milan e della Nazionale, un allenatore stimato per il suo equilibrio e la sua grande esperienza tattica, che aveva cercato di dare un’identità precisa alla formazione bianconera.

Il comunicato ufficiale del club ligure

Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali della società, la decisione è maturata dopo un faccia a faccia tra la dirigenza e il tecnico bergamasco. Ecco una sintesi della nota:

“Il Presidente Charlie Stillitano comunica che, al termine di un incontro costruttivo con l’allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario Thomas Roberts, si è giunti a una separazione consensuale. La scelta è stata presa di comune accordo per il bene della squadra, sottolineando un rapporto di stima che supera il lato sportivo.”

Il club ha voluto inoltre ringraziare il mister e il suo staff per la professionalità e l’impegno dimostrati durante i mesi trascorsi nel Golfo dei Poeti, augurando loro il meglio per il futuro.

Sinergie di mercato: l’asse con il Milan di Allegri e Tare

L’addio di Donadoni arriva in un momento cruciale della stagione, mentre le grandi del campionato iniziano a pianificare il futuro. In particolare, gli occhi sono puntati sui rossoneri, dove la struttura dirigenziale e tecnica è ormai consolidata. Il Direttore Sportivo Igli Tare, stratega del mercato del Diavolo noto per la sua abilità nello scovare talenti internazionali, sta lavorando a stretto contatto con Massimiliano Allegri.

L’allenatore del Milan, tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della gestione del gruppo i suoi punti di forza, sta guidando i meneghini verso un finale di stagione caldissimo. Non è escluso che il lavoro svolto da Tare per il club di via Aldo Rossi possa incrociare nuovamente le strade dello Spezia, magari per il piazzamento di qualche giovane talento della rosa del Diavolo in cerca di minutaggio.

Cosa succederà ora a Roberto Donadoni?

Per il tecnico bergamasco, che vanta un passato glorioso con la maglia del Milan (vincendo tutto ciò che c’era da vincere con i rossoneri di Sacchi e Capello), si prospetta un periodo di riflessione. La sua capacità di gestire situazioni complesse lo rende un profilo appetibile per molte panchine, sia in Italia che all’estero. Lo Spezia, dal canto suo, dovrà ora muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza che possa traghettare la squadra verso i prossimi obiettivi stagionali.