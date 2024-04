Donadoni paragona Leao a Dybala: «Hanno tre qualità in comune, ecco quali sono»

L’ex centrocampista del Milan, Roberto Donadoni, si è espresso sul duello che ci sarà tra Dybala e Leao nel match di Europa League

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni prende parola in vista di Milan Roma di Europa League, soffermandosi sul duello a distanza in campo che ci sarà tra Leao e Dybala, le due stelle delle rispettive squadre.

PAROLE – «Parliamo di due giocatori diversi, per caratteristiche e collocazione in campo, ma ad accomunarli c’è la capacità di essere imprevedibili, creativi, fantasiosi. E di poter accendere le proprie squadre come fanno i fuoriclasse».