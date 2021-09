Donadoni: «La maglia numero 10? È un dettaglio, fiducia a Diaz»

Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Brahim Diaz

«Il numero è un dettaglio, serve solo a ricordare che a un giovane così vanno date a maggior ragione fiducia e possibilità di sbagliare. E senza accostarlo costantemente a questo o quell’altro ex dieci. Importante è che interpretiil ruolo in maniera funzionale: Brahim fa tanto movimento, è un giocatore fastidioso per gli avversari. Può migliorare in personalità».