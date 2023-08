Dominguez Milan, Thiago Motta chiarisce: «La società è al lavoro»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Bologna contro la Juve. Le sue parole su Dominguez, accostato al Milan

Le parole di Thiago Motta in conferenza stampa in vista del match del Bologna contro la Juve, su Dominguez, accostato sul mercato al Milan:

«Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra. Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti: c’è una partita importante come quella con la Juventus da giocare»