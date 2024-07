Diogo Leite Milan, i rossoneri ACCELERANO e vogliono sfruttare il VANTAGGIO: occhio all’INSERIMENTO di quel club italiano! Trattativa nel vivo

I dirigenti del calciomercato Milan adesso accelerano per chiudere l’affare legato a Diogo Leite. Il portoghese classe 1999 è il profilo individuato per rafforzare il reparto arretrato, e può arrivare dall’Union Berlino. Il difensore centrale ha ricevuto il gradimento anche del Bayer Leverkusen e potrebbe rientrare tra le idee del Bologna per il dopo Calafiori, ma i rossoneri hanno un vantaggio. A parlarne è Luca Marchetti, in collegamento per Sky Sport.

I DETTAGLI – «Diogo Leite, la novità è che il Milan sta portando avanti le sue priorità in maniera contemporanea. Sta riscaldando la pista per il giocatore dell’Union Berlino. C’è la concorrenza del Bayer Leverkusen e ci potrebbe essere l’interessamento del Bologna. Il Milan è stata la prima squadra a intavolare i discorsi e ha un vantaggio che non vorrebbe perdere. Nonostante il difensore centrale non sia una priorità, come lo è invece il numero 9, il fatto che la concorrenza comincia ad aumentare porta i rossoneri a stringere».