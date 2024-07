Diogo Leite Milan, Marchetti: «Sono spuntate nuove concorrenti ma piace a Fonseca. I rossoneri vogliono…». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a SkySport di Diogo Leite, difensore che piace molto anche al mercato Milan.

PAROLE – «Il Milan non vuole perdere il vantaggio avuto in questi mesi dove l’ha spesso osservato. Piace inoltre anche a Fonseca ma sono spuntate nuove squadre come Bologna e Bayer Leverkusen e il Milan vorrebbe mantenere il vantaggio acquisito per portare a Milano il difensore e puntarci dalla prossima stagione».