Diogo Dalot al Milan solo ad una condizione, la richiesta dello Utd

Manchester United, Dalot parte solo al verificarsi di una condizione: il futuro del terzino portoghese rimane in bilico

Il futuro di Diogo Dalot è destinato a rimanere in bilico fino agli ultimi giorni di mercato. Il Manchester United potrebbe lasciare andare il terzino portoghese soltanto al verificarsi di una condizione.

Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, il giocatore infatti potrà lasciare i Red Devils soltanto nel caso in cui lo United riuscirà a trovare l’accordo con l’Atletico Madrid per Kieran Trippier. In caso contrario il portoghese non si muoverà.