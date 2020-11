Dino Zoff: «Scudetto? Il Milan è sulle ali dell’entusiasmo, vedremo a Natale»

Dino Zoff ha rilasciato una lunga dichiarazione, toccando anche il tema scudetto, in particolar modo il Milan…

Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Ecco le sue parole sul Milan:

Sullo scudetto: «Sta facendo bene, come il Sassuolo. Sulle ali dell’entusiasmo Pioli, così come De Zerbi, sta plasmando un gruppo motivato: giocano un buon calcio. Credo che bisognerà arrivare a Natale per capire a quali obiettivi potranno puntare, non è semplice trovare continuità».

Su Ibrahimovic-Milan dipendente: «Non direi. Piuttosto fuoriclasse come lui spingono la squadra a credere sino in fondo in quello che fa. Così un gruppo cresce e Pioli può plasmarlo».