Dinamo Zagabria Milan, Boban e la stoccata alla dirigenza: «Squadra costruita a caso, c’è un problema evidente. Ecco quale»

Dinamo Zagabria Milan, Zvonimir Boban, leggenda ed ex dirigente del club rossonero, ha duramente criticato la costruzione della rosa del Diavolo

Ospite a Sky, Zvonimir Boban ha parlato così del Milan dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria:

PAROLE – «Con il Milan non lo sai mia, almeno in questa stagione: quando meno te lo aspettavi ha fatto grande partita. Purtroppo c’è discontinuità, poco equilibrio, squadra creata non idealmente per essere dolci, si vedono tutte queste lacune. Hanno cambiato l’allenatore, drammi continui: è una stagione travagliata e inconsistente. Detto ciò il derby è sempre il derby, anche l’altra volta il Milan ha reagito e vinto: partita è aperta. Con la Dinamo Zagabria il Milan deve vincere. Detto ciò, tatticamente non ho visto male: ha creato poco, sempre con i soliti Fofana e Pulisic con Leao a intermittenza. Però a me è piaciuto più oggi che contro il PArma dove non si è capito nulla, un po’ di stare insieme in campo lo hanno capito. Detto ciò devono vincere».