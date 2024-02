Diffidati Milan Rennes: il regolamento per l’Europa League dopo la Champions. Cosa succede e chi è a rischio squalifica per i rossoneri

Diffidati Milan-Rennes: cosa prevede il regolamento dopo la discesa dalla Champions League e chi è a rischio tra i rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli farà il proprio esordio in Europa League questa sera contro il Rennes nell’andata dei sedicesimi di finali a San Siro.

Nei rossoneri i due diffidati sono Musah e Tomori, lungodegente e dunque indisponibile per la doppia sfida coi francesi. Ma cosa dice il regolamento? Coloro che sono entrati in diffida durante i gironi di Champions League rimarranno tali anche nei play-off. Per questo se Musah verrà ammonito salterà la gara di ritorno in Francia.