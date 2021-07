Difficoltà per il trequartista, Ilicic sempre d’attualità per il Milan

Il Milan sta incontrando qualche difficoltà per il trequartista da inserire in rosa. Ilicic rimane sempre d’attualità e avrebbe già dato il benestare

Il Milan sta incontrando qualche difficoltà per il trequartista da inserire in rosa. I profili internazionali hanno costi elevati oppure ingaggi fuori mercato. Ilicic rimane sempre d’attualità e avrebbe già dato il benestare per il trasferimento.

L’Atalanta fa muro, ma d’altra parte non può sparare alto per un giocatore che ha già superato i 30 anni.