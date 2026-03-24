Difesa Milan, numeri da top per i rossoneri: in Europa solo due club fanno meglio. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A si avvia verso la sua fase conclusiva e l’analisi dei numeri mette in luce scenari inaspettati, specialmente se ci si sofferma sul rendimento delle squadre nel solo girone di ritorno. In questa speciale graduatoria, il Milan occupa attualmente la quinta posizione con 21 punti, un bottino prezioso condizionato tuttavia dai passi falsi contro Parma e Lazio che hanno impedito un aggancio al vertice. Al comando di questa classifica parziale troviamo infatti la sorpresa Como a quota 24, al pari dell’Inter, seguita da Napoli (23) e Atalanta (22).

La solidità difensiva dei rossoneri nella vetrina europea

Nonostante qualche punto perso per strada, la squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese, sta brillando per l’efficacia della propria retroguardia. Il Diavolo, infatti, si è guadagnato un posto di rilievo tra le migliori difese d’Europa.

Prendendo in esame i principali campionati del continente, i rossoneri si piazzano sul terzo gradino del podio (in coabitazione con la Roma), vantando appena 23 gol subiti in 30 match, con una media realizzativa concessa agli avversari di 0.76 reti a partita. Un dato impressionante che vede il club di Via Aldo Rossi precedere addirittura corazzate come il PSG e tallonare da vicino l’Arsenal e lo stesso Como.

La mano di Tare e la gestione Allegri

Questo successo statistico è frutto del lavoro sinergico tra campo e scrivania. Igli Tare, il Direttore Sportivo ha saputo puntellare il reparto arretrato fornendo a Massimiliano Allegri gli interpreti giusti per blindare la porta. La filosofia del tecnico toscano, da sempre orientata a costruire i successi partendo da una difesa impermeabile, sta trovando piena attuazione in questo finale di stagione.

Uno sguardo al futuro: i numeri per l’Europa

Mentre Roma, Juventus e Lazio restano staccate a quota 18 punti nel girone di ritorno, il Milan punta a sfruttare la propria solidità difensiva per scalare ulteriori posizioni. Secondo i dati riportati dalle ultime analisi statistiche, mantenere questa media di gol subiti sarà fondamentale per blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

La continuità mostrata dal club meneghino sotto la gestione di Tare e Allegri fa ben sperare i tifosi: con una difesa così ermetica, ogni traguardo resta alla portata del Diavolo.