Diaz Milan: lo spagnolo è calato di rendimento, il Covid la causa

Brahim Diaz non è più lo stesso giocatore di inizio stagione. Lo spagnolo, una volta positivo al Covid, ha decisamente perso…

Il Milan è con i cerotti, ma non è solo la situazione infortuni a preoccupare Stefano Pioli, ma anche alcuni giocatori che non stanno rendendo al meglio come ad inizio stagione.

Tra questi, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, vi sarebbe anche Brahim Diaz. Lo spagnolo è calato, la causa è certamente il Covid ma probabilmente anche un pizzico di aspetto psicologico che occorre immediatamente risolvere prima del match contro il Napoli.