Diaz: «Il derby? Partita importantissima, vogliamo vincere per i nostri tifosi»

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole sul derby:

«Credo che abbiamo molta forza, la squadra sta lavorando giorno per giorno per migliorare. Come ho detto: siamo un gruppo molto unito. Il mister è fondamentale per noi e stiamo lavorando per migliorare giorno dopo giorno, sia in partita che durante gli allenamenti, per tentare di alzare il livello; è quello di cui abbiamo bisogno e abbiamo le qualità per poterlo fare. Stiamo pensando al derby. Come sempre, vogliamo vincere ogni partita: siamo il Milan, il derby è super importante per noi e per i nostri tifosi. Ma lavoriamo giorno dopo giorno e daremo il massimo».