Diaz, come vice Calha è una grande prova: ottime prospettive future, Pioli da ieri sera saprà che in avanti potrà contare su di lui, anche come trequartista, non solo come esterno sinistro. Contro la Juve era stato Calabria ad illuminare da mediano, ieri Diaz che non ha fatto assolutamente rimpiangere Calhanoglu, come ricordato anche da Gazzetta attraverso le pagelle. l’infortunio? Niente di preoccupante.

VOTO 7- “L’assist pregiato per Leao- si legge a pag. 5- con palla sotto le gambe di Bremer, e il rigore procurato: Brahim non fa rimpiangere Calhanoglu. Esce per una botta a una caviglia”.