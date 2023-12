Di Vaio blinda Thiago Motta: «Non abbiamo paura delle big»

Marco Di Vaio, intervistato da la Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulle voci sul futuro di Thiago Motta

Le parole di Marco Marco Di Vaio, intervistato da la Gazzetta dello Sport sulle voci sul futuro di Thiago Motta, accostato anche alla panchina Milan per il dopo Pioli:

«Rinnoverà il contratto in scadenza a giugno? Ci vediamo tutti i giorni, sappiamo cosa vorrebbe e che idee ha. Lo coinvolgiamo sempre nelle scelte. Percentuali? Ora è il momento di coltivare quello che stiamo vivendo e di mantenerlo, tramite questo percorso può nascere un futuro con Thiago. Più si sta in alto e più avremo possibilità. Ho già detto che con lui vorremmo continuare a lungo e lo ribadisco. Se temiamo che arrivi una big a prenderselo? Paura no. Siamo contenti e stiamo riuscendo a fare assieme quello che in passato non è riuscito. Questo è un posto in cui lui può crescere e continuare a fare il suo calcio, credo sia una base importante per un tecnico bravo e giovane. Ripeto: arrivare in Europa può aiutarci a proseguire assieme»