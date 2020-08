Di Stefano: «Tonali? L’Inter era in pole, il Milan sta facendo di tutto»

Sandro Tonali è sempre più in orbita Milan: secondo Peppe Di Stefano, l’Inter avrebbe perso la pole per il regista del Brescia

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport da Milanello, ha parlato del blitz che la dirigenza del Milan è pronta a compiere per Sandro Tonali. Ecco le sue parole: «Per il terzo giorno consecutivo la dirigenza non è presente a Milanello perché è a Casa Milan per continuare a lavorare sul mercato. Fatta per Ibrahimovic, 7 milioni di euro netti di stipendio, ora Maldini e Massara si stanno concentrando su Sandro Tonali. Il Milan sta facendo di tutto per vestire di rossonero un giocatore che, insieme a Zaniolo, segnerà il futuro del calcio italiano».

INTER DIETRO – «Non sarà facile perché l’Inter era in pole, ma il Milan sta facendo una corsa a sé cercando di mettere a segno un colpo perfettamente aderente ai requisiti stabiliti da Elliott: un giocatore giovane, già forte e dal grande potenziale sia tecnico che economico».