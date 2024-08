Bennacer Milan, Di Stefano SVELA: «Se arrivasse QUESTA offerta il club potrebbe pensare di cederlo, ma…». Le parole del giornalista sul futuro dell’algerino

Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato Milan e in particolare del futuro di Ismael Bennacer. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il Milan deve trovare equilibrio in campo ma anche sul mercato, anche sulle cifre eventuali della cessione di Bennacer, giocatore di prima fascia e che il Milan difficilmente se ne vuole privare. Se arrivasse un’offerta rilevante dal punto di vista finanziario, ossia vicina ai 30 milioni di euro, il club potrebbe anche pensare di cedere il giocatore. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e Bennacer oltre a non essere sceso in campo nell’ultima partita non si è nemmeno scaldato, il che porta a pensare che ci sia qualcosa di mercato nelle scelte di Paulo Fonseca»