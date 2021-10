Di Stefano: «Ibrahimovic recupera. Ecco quale gara punta da titolare»

Beppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del recupero di Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto l’inviato

«La notizia del recupero di Ibrahimovic ha portato buon umore a tutti. Ci sono stati tanti sorrisi con Maldini e Massara, che hanno assistito alla sessione, e in più lo stesso Zlatan ha voluto godersi tutto l’allenamento dal primo all’ultimo minuto. Non sarà titolare contro l’Hellas Verona perché comunque è fermo da cinque mesi, ovvero dalla sfida contro la Juventus dello scorso maggio. Sa che per quanto forte sia, deve essere gestito e lui infatti vuole recuperare la forma senza intoppi perché punta a due partite, di cui una in particolare: oltre alla sfida contro la Roma a fine mese, c’è il derby contro l’Inter il 7 novembre, sfida la quale Ibra ci tiene tantissimo e vuole esserci a tutti i costi».