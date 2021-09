Di Stefano: «È un Milan nuovo e di qualità, scudetto? Vi dico cosa penso»

Peppe Di Stefano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del bel momento del Milan di Stefano Pioli, le sue parole

«Il Milan era dipendente da Ibrahimovic, da Kessie, da Donnarumma, da Calhanoglu e da Theo Hernandez, ora invece la dipendenza dei grandi campioni c’è sempre ma il Milan ha trovato altre fonti per cercare di non arrivare a fine stagione corti a livello numerico. A centrocampo c’è un Tonali in più, in difesa Romagnoli sta tornando a riscaldare le gerarchie. Kalulu è un’ottima riserva di Calabria. In avanti Rebic era altalenante, così come Leao e Diaz era una pura riserva del turco, adesso invece lo spagnolo lo togli mai, gioca con qualità e quantità. Leao avverte meno pressione soprattutto quando si trova in area di rigore avversaria, è uno dei giocatori che può fare la differenza con la sua corsa e Rebic sta dimostrando di essere da Milan a tutti gli effetti: due gol rispettivamente con Liverpool e Juventus, tanti assist e tanta corsa, sacrificio e disponibilità al gioco che prima non mostrava. Il Milan è nuovo, cambiano le gerarchie, cambiano gli obiettivi… il Milan può vincere lo scudetto? Lo può dire solo il tempo. Se mantiene questo ritmo, è certamente una delle squadre più accreditate anche a livello di rosa per alzare il tricolore».