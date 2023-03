Udinese Milan, un dubbio in attacco per Pioli: le ultime

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, ha parlato della formazione del Milan in vista della gara con l’Udinese

Ospite a Sky, Peppe Di Stefano ha parlato così in vista di Udinese-Milan:

«Sono tutti a disposizione di Pioli a parte Messias. Ibrahimovic ha lavorato in gruppo questa mattina. Lo svedese è in ballottaggio con Rebic. La condizione atletica di Ibra è migliorata, ma non è ancora al top. A Udine sarà una partita molto fisica, Pioli deve ancora sciogliere il ballottaggio in attacco in merito al sostituto dello squalificato Giroud: o Ibra dall’inizio o Rebic per non dare punti di riferimento ai bianconeri. A completare il trio offensivo del Milan, spazio ad uno Diaz e De Ketelaere, con lo spagnolo favorito, e Leao».