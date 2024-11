Di Paola sicuro: «Il passaggio intermedio in C aiuta il giocatore. Dalla Primavera di solito...»

Di Paola sicuro: «Il passaggio intermedio in C aiuta il giocatore». Le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, le parole rilasciate da Manuel Di Paola sul Milan Futuro e sulla logica delle squadre B.

PAROLE – «È sicuramente un tema molto divisivo. Io vengo dal mondo delle categorie, ho giocato anche in Seconda Categoria, e posso dire che li, nelle categorie, c’è chi investe tanto per arrivare tra i professionisti: chiaramente l’avvento delle U23 ha tolto qualche posto a questi club. C’è però da dire che se fossi giovane preferirei disputare un campionato di Serie C per essere realmente formato, sarei felice di aver la possibilità di confrontarmi con i grandi. Giusto per evitare il passaggio diretto dalla Primavera alla prima squadra, che spesso è pesante perché il divario è ampio. La C, un passaggio intermedio, aiuta molto il giocatore».