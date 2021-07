Di Marzio sul Milan: «Pobega verso l’Atalanta. Hauge, c’è l’Eintracht»

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio si è espresso così sul mercato del Milan negli studi di Sky Sport

Gianluca Di Marzio fa il punto sul Milan nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sulle uscite rossonere.

«Il Milan sta per cedere Pobega all’Atalanta: la trattativa sta andando avanti in maniera molto concreta. C’è un interesse dell’Eintracht Francoforte per Hauge.»