Di Marzio – Pobega, via libera dal Milan: presto sarà del Torino

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Tommaso Pobega sarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Torino

Tommaso Pobega presto diventerà un nuovo giocatore del Torino. Con la chiusura definitiva per il ritorno di Bakayoko, il Milan ha dato il via libera per la cessione in prestito secco del centrocampista classe ’99 ai granata.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà nel capoluogo piemontese già in serata per firmare il contratto con il club di Cairo. Sarà a disposizione di Juric già per il match contro la Fiorentina.