Di Marzio - Miranchuk Milan: tentativo con l'Atalanta. E Faivre... le ultime

Il Milan starebbe provando di strappare all’Atalanta Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bergamaschi non hanno chiuso del tutto, anche se l’affare resta complicato da mandare in porto in così poche ore. Intanto i rossoneri attendono una risposta dal Brest per Faivre.