Di Marzio – Milan, fatta per Brahim Diaz e Ballo Tourè: formule e cifre

Il Milan ha chiuso i colpi Brahim Diaz e Ballo Tourè. Ecco le formule e le cifre dei due affari riportati da Gianluca Di Marzio

Il Milan chiude per il ritorno di Brahim Diaz e l’arrivo di Fodè Ballo Tourè. Entrambi gli affari, come riporta Gianluca Di Marzio, sono stati conclusi ed i giocatori sono attesi entrambi a Milano entro la giornata di sabato.

Per il ritorno dello spagnolo si tratta di un prestito biennale a 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 e opzione di controriscatto per il Real Madrid a 27 milioni. Il terzino arriva invece dal Monaco a titolo definitivo per 4 milioni + 500 mila euro di bonus.