Di Marzio: «Deulofeu vuole tornare al Milan, i rossoneri stanno riflettendo»

Potrebbe esserci ancora il Milan nel futuro di Gerard Deulofeu. Ecco cosa ha detto Gianluca Di Marzio su Sky Sport

Potrebbe esserci ancora il Milan nel futuro di Gerard Deulofeu. Almeno in base a quanto dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Ecco le parole del noto esperto di mercato in merito ad un clamoroso ritorno a Milanello dell’esterno spagnolo ex Barcellona: «Deulofeu sta lanciando dei messaggi al Milan per tornare. Il Milan non ha detto no ma vuole capire prima gli incastri delle operazioni da fare e rimane vigile sul giocatore» ha dichiarato Di Marzio parlando del calciomercato milanista per la prossima stagione.