Di Marzio: «Ad oggi nessun contatto tra il Milan e Chiesa»

Federico Chiesa, Di Marzio spiega la situazione del giocatore Viola. Ecco il suo commento sulle voci di mercato

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle voci di mercato riguardanti Federico Chiesa. Il talentuoso esterno d’attacco, in scadenza nel giugno del 2022, potrebbe cambiare squadra quest’estate. Ecco le parole del giornalista: «Ho fatto le mie verifiche e ad oggi non ci sono stati contatti tra il Milan, intermediari e la Fiorentina per Federico Chiesa». Dunque discorsi rinviati alle prossime settimane, quando i rossoneri potrebbero presentarsi con un’offerta concreta per convincere Rocco Commisso a far partire il gioiellino di proprietà della Fiorentina.