Di Maria Juve, dalla Francia: trovato l’accordo per il trasferimento a parametro zero dal PSG

Secondo quanto riferito da Goal France, Angel Di Maria avrebbe trovato l’accordo con la Juve per un contratto di un anno con opzione per il secondo. Trasferimento a parametro zero per El Fideo, che a fine stagione saluterà il Psg.

Di Maria giocherà sabato sera contro il Metz la sua ultima partita con il club parigino, per poi intraprendere la sua nuova avventura. Nelle ultime ore, si legge, la Juventus avrebbe intensificato i contatti per il suo arrivo.