Di Lorenzo Milan, l’agente SENTENZIA: «Il suo ciclo al Napoli è finito. Se le cose possono cambiare con Conte? Vi spiego»

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato della decisione del proprio assistito, che piace al Milan, di lasciare il Napoli

Intercettato dai microfoni di Sportitalia a margine dell’ottava edizione del trofeo AEG, Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha chiarito la situazione tra il proprio assistito e il Napoli: con alcuni club tra cui il calciomercato Milan che cominciano a fiutare il colpo sentendo la notizia della rottura con i partenopei.

DI LORENZO VIA NONOSTANTE CONTE? – «Non c’entra niente l’aspetto tattico o tecnico, chi sia l’allenatore… queste sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio. Ci sono tante altre dinamiche e situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni che lo portano a decidere in un certo modo. Sono contento che Conte venga al Napoli, per me era l’unica medicina giusta per questo Napoli e credo che tutti i giocatori abbiano l’onore di esser allenati da lui. La decisione di Giovanni non c’entra nulla con Conte, sono decisioni metabolizzate durante l’annata e si è arrivati ad una conclusione».

IL MIO RAPPORTO COL NAPOLI – «I miei rapporti col Napoli rimangono rapporti importanti e di amicizia. Vero che negli anni spesso ho litigato e poi le cose le ho sistemate. Questa di Di Lorenzo è una cosa a parte perché è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta. Personalmente penso che il suo ciclo al Napoli sia finito qui. I rapporti rimangono buoni ma io devo lavorare per esaudire le volontà dei giocatori».