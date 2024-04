Di Gregorio Milan: il portiere apre a questa destinazione, le ULTIME sul suo futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Di Gregorio. Il portiere del Monza apre a questa possibilità

Il futuro di Michele Di Gregorio, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe essere lontano dal Monza. Come raccontato da Calciomercato.com, Giuntoli continua a portare avanti i contatti e quella nata come un’idea in casa Juventus sta prendendo corpo. I bianconeri lavorano d’anticipo per portare il portiere a Torino in estate.

Primi contatti per capire se ci sono margini per aprire una trattativa con il Monza, eventuali costi e prime idee sulle possibili contropartite che possono interessare la dirigenza biancorossa. Da parte del giocatore c’è apertura a un trasferimento