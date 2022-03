Di Gennaro sentenzia: «Kessie al Barcellona per soldi, basta inventare storie»

Antonio Di Gennaro ha commentato la scelta di Kessie di accettare l’offerta del Barcellona, come rimbalzato oggi dalla Spagna

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio per parlare del sempre più probabili trasferimento di Kessié al Barcellona a parametro zero:

«Lì vanno via per i soldi, non perché non credono nel Milan. E’ una scelta da rispettare, ma è inutile girarci intorno e inventarci storie. E’ così».