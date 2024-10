Di Gennaro gasa i tifosi del Milan: «Scudetto? Si può fare, ecco come»

Di Gennaro, le parole dell’opinionista sugli obiettivi della stagione del Milan gasano i rossoneri: le ultimissime notizie

Di Gennaro, a TMW, ha fatto il punto sulla stagione del Milan. Per lui, i rossoneri, nonostante l’avvio difficile stagionale, possono puntare alla vittoria della Serie A.

DI GENNARO – «Il Diavolo può giocarsela per lo Scudetto se ritrova equilibri e serenità, ma serve compattezza. Non ci sono certezze, la società deve lavorare insieme perché quando le cose non vanno bene non c’è un responsabile e basta. La Serie A è equilibrata, il Milan deve tornare quello del derby».