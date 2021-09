Di Francesco, Semplici e la sottile linea rossa

Primi avvicendamenti sulle panchine di Serie A: Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici esonerati da Hellas Verona e Cagliari

Ringraziamo Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata. Più o meno sempre le solite formule di comunicazione accompagnano alla porta gli allenatori di turno. Dopo sole tre giornate di Serie A il destino si è compiuto per le panchine di Hellas Verona e Cagliari.

Primo in ordine di tempo il club scaligero che in tarda mattinata aveva ufficializzato la separazione dal tecnico abruzzese dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate. Battute d’arresto con Sassuolo, Inter e Bologna che nel complesso non parevano giustificare una tale presa di posizione.

