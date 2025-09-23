Di Francesco a Mediaset: «Non c’è stata partita! Camarda si è dato da fare»

Di Francesco al termine di Milan Lecce di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare la sfida

Al termine di Milan–Lecce, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, Eusebio Di Francesco, tecnico dei salentini, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA – «Non c’è stata partita, ad essere onesti anche in 11vs11 non mi è piaciuto l’approccio. Poi vorrei vedere una squadra più combattiva a prescindere dalle difficoltà. Poi avevamo davanti una squadra in grande forma».

CAMARDA – «Oggi si è dato da fare, purtroppo è rimasto un po’ solo davanti, ci abbassavano tanto con la loro qualità, lui ha fatto quel che poteva fare. L’ho tenuto fino alla fine perché aveva più senso fare cambi in altri ruoli».

Un’uscita a testa alta per il Lecce dalla Coppa Italia, nonostante la sconfitta per 3-0 contro il Milan. Al fischio finale, l’allenatore dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha dimostrato grande sportività, elogiando non solo la prestazione della sua squadra, ma anche il talento emergente del club meneghino.

Durante l’intervista post-partita, l’ex tecnico della Roma, noto per il suo stile di gioco offensivo, non ha esitato a spendere parole di ammirazione per Francesco Camarda. Il giovane attaccante, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio rossonero, è sceso in campo in quello che in futuro potrebbe essere il suo Stadio.

Ma le lodi di Di Francesco non si sono fermate al solo Camarda. L’allenatore ha voluto fare i complimenti anche all’intera squadra di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico del Milan, per la vittoria e per la qualità del gioco espressa. L’incontro, disputato in uno scenario suggestivo come quello dello Stadio San Siro, ha mostrato un Milan in grande forma.