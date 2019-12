Di Canio: «Theo e Donnarumma gli unici di qualità»

Paolo Di Canio, nel corso del programma Sky Calcio Club, ha commentato la situazione attuale del Milan

«Un giocatore del Milan, scordiamoci Theo Hernandez e Donnarumma, un giocatore che in questo momento è appetito non da un grande club, ma da un club che vuole avere un progetto futuro e vede le prestazioni da due anni a questa parte non c’è: io non vedo nessuna qualità».