Di Canio: «Mi incazzo perché esaltiamo la Roma che vince contro i salmonari». Parla l’ex attaccante della Lazio

Ospite al salotto del calcio su Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato duramente l’esaltazione del risultato della Roma contro il Bodo. Le sue dichiarazioni:

«Io mi incazzo perché abbiamo avuto il coraggio di criticare l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool ed esaltiamo la Roma che batte il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt: 7 di quelli fanno i salmonari, mettono il salmone sulle navi. E abbiamo criticato l’Inter. Il fatto eclatante è che la Roma ha preso 10 gol dal Bodo, non che l’ha eliminato. E l’Inter che ha giocato alla pari con il Liverpool abbiamo avuto il coraggio di dire: eh ma la gestione, i dettagli.E hanno giocato alla pari con chi probabilmente vincerà la Champions.

I tifosi hanno il diritto di mitizzare ed esaltarsi. E Mourinho fa benissimo a far passare quella come una grande vittoria. Ma qui non facciamo i tifosi. E se parliamo di livelli non possiamo dare questo valore ad una vittoria contro il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt».